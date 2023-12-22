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В Ленобласти 31-летний пешеход скончался после двойного наезда автомобилей
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 31-летний пешеход скончался после двойного наезда автомобилей

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Неустановленный автомобиль сбил находившегося на проезжей части 31-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

Проводится проверка по факту двойного наезда на пешехода в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около десяти часов вечера 19 марта на 57 километре автодороги "Пески – Сосново – Подгорье" в Выборгском районе Ленобласти неустановленный автомобиль сбил находившегося на проезжей части 31-летнего пешехода. После этого на лежащего на проезжей части пострадавшего был совершен наезд автомобилем Daewoo Nexia под управлением 31-летнего водителя. 

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицией приняты меры по розыску автомобиля, который сбил мужчину первым.

Накануне в Тосненском районе водитель легковушки врезался в забор.

Фото: Piter.tv

Теги: пешеход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей,

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