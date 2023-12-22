В Тосненском районе водитель легковушки врезался в забор

В аварии никто не пострадал.

В Тосненском районе сегодня, 19 марта, произошло ДТП. В СНТ "Флора" водитель легковушки не справился с управлением и врезался в забор. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В аварии никто не пострадал. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда из Тосно. Спасатели отключили автомобильный аккумулятор. Подробности уточняются. На место случившегося прибыли правоохранители.

Ранее у поселка Ульяновка произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО