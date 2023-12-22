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В Тосненском районе водитель легковушки врезался в забор
Сегодня, 14:50
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В Тосненском районе водитель легковушки врезался в забор

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В аварии никто не пострадал.

В Тосненском районе сегодня, 19 марта, произошло ДТП. В СНТ "Флора" водитель легковушки не справился с управлением и врезался в забор. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В аварии никто не пострадал. На место случившегося прибыла дежурная смена  поисково-спасательного отряда из Тосно. Спасатели отключили автомобильный аккумулятор. Подробности уточняются. На место случившегося прибыли правоохранители.

Ранее у поселка Ульяновка произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: врезался в забор, дтп, снт флора
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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