У поселка Ульяновка произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим

Пострадавший получил травму легкой степени.

Сегодня, 18 марта, на 665-м километре трассы М-10 у поселка Ульяновка водитель иномарки не справился с управлением и угодил в кювет. По информации Piter.tv, в ДТП пострадал один человек.

В результате случившегося он получил травму легкой степени. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее началась проверка после смертельного ДТП на на 606-м километре автодороги "Россия". Инцидент произошел 14 марта в 9:25. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Известно, что 67-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Спектра", не справился с управлением и угодил в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП. В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка.

Фото: Piter.tv