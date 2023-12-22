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У поселка Ульяновка произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим
Сегодня, 16:25
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У поселка Ульяновка произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим

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Пострадавший получил травму легкой степени.

Сегодня, 18 марта, на 665-м километре трассы М-10 у поселка Ульяновка водитель иномарки не справился с управлением и угодил в кювет. По информации Piter.tv, в ДТП пострадал один человек. 

В результате случившегося он получил травму легкой степени. Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее началась проверка после смертельного ДТП на на 606-м километре автодороги  "Россия". Инцидент произошел 14 марта в 9:25. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Известно, что  67-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Спектра",  не справился с управлением и угодил в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП. В результате ДТП   погибла 68-летняя  пассажирка.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ленобласти, ульяновка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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