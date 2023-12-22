Началась проверка после смертельного ДТП на на 606-м километре автодороги  "Россия"

В результате случившегося погибла 68-летняя пассажирка.

Правоохранители начали проверку после смертельной аварии на 606-м километре автодороги "Россия М-10". Инцидент произошел сегодня, 14 марта, в 9:25. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что 67-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Спектра", не справился с управлением и угодил в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП.

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка. Она получила серьезные телесные повреждения. Женщина скончалась на месте происшествия. В аварии пострадал и водитель автомобиля. Его доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция