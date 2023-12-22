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Грузовик снёс дорожный знак на Выборгском шоссе
Сегодня, 16:09
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Грузовик снёс дорожный знак на Выборгском шоссе

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ДТП спровоцировало серьёзную пробку.

В четверг, 14 марта, на севере Петербурга произошло ДТП с большегрузом, спровоцировавшее серьёзную пробку. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации нашего издания, авария случилась на развилке Выборгского шоссе в Осиновой роще по направлению в Выборг. Грузовик, водитель которого, предположительно не справился с управлением, снёс дорожный знак. В результате на месте ДТП выросла километровая пробка.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Белы Куна снова прорвало трубу.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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