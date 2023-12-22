На Белы Куна снова прорвало трубу

Данных о пострадавших нет.

В ночь на четверг, 14 марта, во Фрунзенском районе Петербурга произошёл прорыв трубы с горячей водой. Как сообщили очевидцы в соцсетях, пар обволок весь микрорайон.

Предполагаемая причина происшествия – авария на трубопроводе. Инцидент произошёл примерно в 3:00.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.

Напомним, что последний раз прорыв трубы на улице Белы Куна произошёл 7 марта.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург