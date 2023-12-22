Прорыв трубы произошёл на улице Белы Куна

Судя по опубликованным видеокадрам, водители объезжают место повреждения.

В четверг, 7 марта, в Петербурге произошёл прорыв горячей воды на улице Белы Куна. Микрорайон обволокло облака пара. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях

Судя по опубликованным видеокадрам, водители объезжают место повреждения. Жители города отмечают, что движение автотранспорта на данном участке сейчас затруднено.

Для устранения неполадок на место вызвали аварийную бригаду.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрёстке проспектов Просвещения и Энгельса случился потоп.

Видео: ВКонтакте / ТВОЕ КУПЧИНО