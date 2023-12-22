На перекрёстке проспектов Просвещения и Энгельса случился потоп

Вода на дороге находилась длительное время, и асфальт значительно вздулся.

Депутат петербургского ЗакСа Ирина Иванова рассказала в своем Telegram-канале о потопе, вызванном коммунальной аварией на перекрестке проспектов Просвещения и Энгельса.

По словам парламентария, вода на дороге находилась длительное время, и асфальт значительно вздулся. Тем не менее, рабочие продолжали укладывать трамвайные рельсы всего в нескольких метрах от места прорыва трубы.

Депутат не заметила наличие аварийных машин на месте происшествия в четверг утром. Однако в ГУП "Водоканал" заверили, что на месте уже работают две бригады. Причины коммунальной аварии пока остаются неизвестными.

Ранее мы сообщили о том, что на Софийской улице прорвало трубу с холодной водой.

Видео: Telegram / Ирина Иванова депутат ЗакС СПб