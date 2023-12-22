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На Софийской улице прорвало трубу с холодной водой

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Всю воду отведут в канализацию.

В Петербурге у дома 62 по Софийской улице вечером 1 марта произошло вытекание холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".  

На адрес оперативно прибыла бригада. В ходе обследования специалисты выявили технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. В настоящее время идет локализация вытекания.

Уточняется, что все абоненты обеспечены холодной водой, а вытекшую отведут в канализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт тепломагистрали на Шафировском проспекте завершили.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: прорвало трубу с холодной водой, софийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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