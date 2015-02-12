Пожар в ангарах на Софийской улице в Петербурге тушили более 12 часов

Утром 7 июля во Фрунзенском районе загорелись два строения на площади 2 тысячи квадратных метров. Ранг возгорания повышали до третьего номера, локализовать удалось к утру, а полностью потушить — только к восьми вечера. Пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 7 июля произошёл крупный пожар. На Софийской улице загорелись два ангара. Общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Пламя удалось полностью ликвидировать только к восьми часам вечера — спустя более 12 часов после начала происшествия.

В 6:26 утра пожару присвоили ранг 1-Бис. Однако через 40 минут, в 7:07, из-за угрозы распространения на соседний ангар и недостаточного водоснабжения ранг повысили до второго номера, а уже в 7:17 — до третьего. К 8:44 огонь удалось локализовать, но работы по тушению продолжались. Ранг пожара понизили до второго в 9:25, а в 10:58 — до первого. На тот момент в завалах продолжалось тление на площади 400 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:56.

Пострадавших в результате происшествия нет. Для борьбы с огнём привлекли 30 единиц пожарной техники и 112 сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV