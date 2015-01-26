На Софийской улице горит ангар на площади 500 кв.метров

Ранг пожара повышен до номера 3.

Во Фрунзенском районе тушат крупный пожар по рангу 3. О возгорании сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Софийской улице, дом 4 поступило 7 июля в 06:08. В ангаре, размером 15х70 метров, происходит горение на площади 500 кв.метров.

В 06:26 ранг пожара повышен до номера 1Бис. В 07:07 ранг пожара повышен до номера 2. Из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительное водоснабжение в 07:17 ранг пожара повышен до номера 3.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Информация о пострадавших на момент публикации не поступала. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 39 человек личного состава.

Ранее мы рассказывали, что в Мурино эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке.

Видео: Piter.tv