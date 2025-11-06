В Мурино эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

На Воронцовском бульваре в Мурино произошло возгорание в 17-этажном жилом доме. Пожар начался в студии, расположенной на седьмом этаже, и охватил обстановку на площади 20 кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 50 жильцов, среди которых было трое детей. Для спасения четырёх человек, оказавшихся в опасной зоне, пожарным пришлось использовать специальные устройства.

На тушении огня были задействованы силы и средства 147-й и 94-й пожарных частей, а для проведения спасательных работ и доступа к очагу возгорания использовалась автолестница 96-й пожарно-спасательной части.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Октябрьской набережной унёс жизнь мужчины.

Фото: Piter.TV