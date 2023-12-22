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Ремонт тепломагистрали на Шафировском проспекте завершили 10 февраля
Сегодня, 15:38
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Ремонт тепломагистрали на Шафировском проспекте завершили 10 февраля

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Батареи были холодными в домах по улице Софьи Ковалевской и проспекту Науки.

ГУП "ТЭК СПб" утром 10 февраля завершило сварочные работы на магистральном трубопроводе, который прорвало 9 февраля. Тогда жители 375 домов остались без отопления.

По данным "Фонтанки", специалисты монтировали 12-метровый участок 80-сантиметровой трубы с проходом в тепловую камеру. Энергетики справились с задачей оперативно. 

Батареи были холодными в домах по улице Софьи Ковалевской и проспекту Науки. Кроме того, отмечается, что абонентов с Пискаревской котельной переключили на Гражданскую и Северомуринскую.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: прорыв трубы, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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