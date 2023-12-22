На севере Петербурга в 375 домах отключили отопление

По данным ГУП "ТЭК СПб", батареи в зданиях стали холодными из-за аварии на Пискаревской котельной.

Жители 375 домов на севере Петербурга вечером 9 февраля остались без отопления. Об этом сообщили "Фонтанке" горожане с улицы Софьи Ковалевской и проспекта Науки.

По данным ГУП "ТЭК СПб", батареи в зданиях стали холодными из-за аварии на Пискаревской котельной, расположенной по адресу: Шафировский проспект, 10. Дефект на магистральной тепловой сети составляет 800 миллиметров. На данный момент проводятся работы по его определению.

Отопление намерены вернуть 10 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове более 100 домов остались без тепла.

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