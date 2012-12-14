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Появилась официальная информация по аварии на теплосетях около Музея обороны и блокады Ленинграда
Сегодня, 20:28
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Появилась официальная информация по аварии на теплосетях около Музея обороны и блокады Ленинграда

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Специалисты "Теплосети СПб" уже установили ограждения, сейчас они ремонтируют трубопровод.

Сегодня, 10 мая, на Гангутской улице у дома № 14 произошла авария на теплосетях. В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию. На место случившего уже прибыла аварийная бригада. 

 На место оперативно направлены аварийные службы ЖКС №1 и АО "Теплосеть СПб", а также сотрудники МЧС и полиции для ограждения территории. 

Телеграм-канал "ЦЕНТР. Новости"

Специалисты "Теплосети СПб" уже установили ограждения, сейчас они ремонтируют трубопровод.

Ранее на Piter.tv: Центральные улицы Петербурга почистили после Парада Победы и других праздничных церемоний.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду

Теги: аварийная брида, авария на теплосетях, гангутская, музей обороны и блокады ленинграда, соляной переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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