Появилась официальная информация по аварии на теплосетях около Музея обороны и блокады Ленинграда

Специалисты "Теплосети СПб" уже установили ограждения, сейчас они ремонтируют трубопровод.

Сегодня, 10 мая, на Гангутской улице у дома № 14 произошла авария на теплосетях. В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию. На место случившего уже прибыла аварийная бригада.

На место оперативно направлены аварийные службы ЖКС №1 и АО "Теплосеть СПб", а также сотрудники МЧС и полиции для ограждения территории. Телеграм-канал "ЦЕНТР. Новости"

Специалисты "Теплосети СПб" уже установили ограждения, сейчас они ремонтируют трубопровод.

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду