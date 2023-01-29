Музей обороны и блокады Ленинграда отметил 80-летие

За 2023 год музей посетило более 132 тыс. человек

В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии на Итальянской улице прошла церемония, посвященная 80-летию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом писали в Интерфакс.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил ветеранов, блокадников и специалистов в области музейного дела за сохранение и пополнение экспонатов.

Музей обороны и блокады Ленинграда был закрыт в конце 40-х годов по "Ленинградскому делу" и подвергнут репрессиям. В 1989 году музей был возрожден и начал собирать новые экспонаты. В прошлом году музею передали помещения на набережной реки Фонтанки, 10, а также выкуплены помещения на Гангутской улице, 1.

В фондах музея хранится около 54 тысяч музейных экспонатов, а за 2023 год музей посетили более 132 тысяч человек.

Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда