В Музее обороны и блокады Ленинграда установили мемориальную доску Льву Ракову

Именно Раков принял знаменитый на весь мир дневник Тани Савичевой, его передали родственники девочки.

В Музее обороны и блокады Ленинграда установили мемориальную доску первому директору Льву Ракову. В этом году исполняется 120 лет со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

В этом году музею исполняется 80 лет. Первая выставка, посвященная блокаде Ленинграда, открылась в 1944 году. Музей возглавил историк и фронтовик Лев Раков. Отметим, что многие экспонаты сюда принесли ленинградцы. Именно Раков принял знаменитый на весь мир дневник Тани Савичевой, его передали родственники девочки.

Сейчас в музее открыта выставка к 80-летию Музея. Она построена на личных историях сотрудников. Большинство из них были блокадниками или фронтовиками.

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Видео: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга