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В Петербурге прошел парад ретро-транспорта
Сегодня, 10:45
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В Петербурге прошел парад ретро-транспорта

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В составе колонны проехали раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили.

Накануне, 18 мая, прошёл масштабный парад ретро-транспорта. В Петербурге продолжается V Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест".

В составе колонны проехали раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и трамваи. В параде участвовало более 320 единиц техники. 

Всего в параде задействовали 321 единицу техники — именно столько лет исполнится Петербургу 27 мая.

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение транспорта на центральных улицах Петербурга.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: парад ретро-транспорта, транспортфест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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