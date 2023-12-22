В Петербурге прошел парад ретро-транспорта

В составе колонны проехали раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили.

Накануне, 18 мая, прошёл масштабный парад ретро-транспорта. В Петербурге продолжается V Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест".

В составе колонны проехали раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и трамваи. В параде участвовало более 320 единиц техники.

Всего в параде задействовали 321 единицу техники — именно столько лет исполнится Петербургу 27 мая. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение транспорта на центральных улицах Петербурга.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга