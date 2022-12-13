В Соляном переулке у Музея обороны и блокады Ленинграда открыли памятник блокадному медику

С предложением выступила блокадница Елена Тихомирова.

Около Музея обороны и блокады Ленинграда появился памятник блокадному медику. Об этом сообщили в tg-канале губернатора Александра Беглова.

Памятник установили в Соляном переулке. С предложением выступила Елена Тихомирова. Год назад здесь возвели монумент блокадному учителю, это сделали по просьбе блокадницы Надежды Строгановой.

Как отметил глава Северной столицы, две самые гуманные и мирные профессии – учителя и врачи. От них зависели судьбы ленинградцев.

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Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга