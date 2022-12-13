Петербуржцы пожаловались на нелегальную свалку на Шелгунова

Местные переживают, что те, кто отвечает в районе за уборку, решили что мусор можно и не вывозить.

Жители Невского района пожаловались на нелегальную свалку. Склад из мусора образовался на улице Шелгунова около дома № 28. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Там старая мебель, покрышки и строительный мусор, все лежит в одной куче. Очевидец

Местные переживают, что те, кто отвечает в районе за уборку, решили что мусор можно и не вывозить. Петербуржцы просят власть обратить внимание на проблему и оперативно решить ее.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге кровли 150 домов оборудуют системой обогрева в 2023 году.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург