Петербуржцы перечислили отходы, которые чаще всего сдают на переработку

Некоторые горожане готовы приобретать одежду из переработанных материалов для своих детей.

"Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца" организовали очередной опрос, чтобы узнать, как часто жители Северной столицы сдают отходы на переработку.

Результаты показали, что 38% участников опроса активно сдают мусор. 30% пока не участвуют в переработке отходов, но планируют начать. 32% не занимаются переработкой.

Некоторые горожане готовы приобретать одежду из переработанных материалов для своих детей. Такой ответ дали 18% опрошенных.

Ранее из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора после "Алых парусов".

Фото: Pxhere; "Петербургский дневник"