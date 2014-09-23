Петербуржцы перечислили отходы, которые чаще всего сдают на переработку

"Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца" организовали очередной опрос, чтобы узнать, как часто жители Северной столицы сдают отходы на переработку.
Результаты показали, что 38% участников опроса активно сдают мусор. 30% пока не участвуют в переработке отходов, но планируют начать. 32% не занимаются переработкой.
Некоторые горожане готовы приобретать одежду из переработанных материалов для своих детей. Такой ответ дали 18% опрошенных.
Ранее из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора после "Алых парусов".
Фото: Pxhere; "Петербургский дневник"
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