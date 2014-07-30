Из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора после "Алых парусов"

Несмотря на большое количество людей (было подготовлено 130 тыс. билетов), город остался чистым. Гости и жители города проявили культуру, не оставляя мусор на улицах и тротуарах.

Около 10 тонн отходов было вывезено Невским экологическим оператором из центра Петербурга после проведения праздника "Алые паруса". Почти весь объем (98%) составил пластик, который был отправлен на переработку.

Для сбора отходов в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах было установлено около 500 контейнеров различного объема. Помощь в организации уборки оказали ООО "Ресурс АТЭ и Автопарк №1 "Спецтранс". В течение всей ночи на Дворцовой площади и прилегающих территориях дежурили малогабаритные мусоровозы, предотвращая переполнение контейнеров.

Несмотря на большое количество людей (было подготовлено 130 тыс. билетов), город остался чистым. Гости и жители города проявили культуру, не оставляя мусор на улицах и тротуарах. Кульминацией праздника стал проход корабля "Россия" по Неве под залпы праздничного салюта.

Благодаря слаженной работе коммунальных служб и Невского экологического оператора, Санкт-Петербург проснулся чистым и свежим 29 июня. Весь собранный мусор был отправлен на комплекс по переработке отходов "Волхонка", где после сортировки выяснилось, что 98% отходов составляет пластик, который будет использован для вторичной переработки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге более 700 силовиков обеспечивали безопасность "Алых парусов".

Фото: АО "Невский экологический оператор"