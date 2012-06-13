В Петербурге более 700 силовиков обеспечивали безопасность "Алых парусов"

Нарушение общественного порядка не допущено.

Более 700 росгвардейцев и военнослужащих войск национальной гвардии РФ совместно с полицией обеспечили правопорядок и безопасность во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" 28 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно места массового пребывания граждан обследовали на наличие взрывоопасных предметов инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии. Общественную безопасность на досмотровых зонах обеспечили сотрудники вневедомственной охраны, экипажи моторизованной роты на катерах транспортного ОМОН "Балтика" осуществили оцепление Невы для недопущения прохода посторонних судов на навигационный курс брига "Россия".

В празднике приняли участие 70 тыс. выпускников из почти 40 регионов России и 16 зарубежных стран. Нарушение общественного порядка не допущено. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: лодки-косилки очистили водные магистрали Петербурга перед "Алыми парусами".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти