Лодки-косилки очистили водные магистрали Петербурга перед "Алыми парусами"

Был выполнен комплекс работ в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста, а также во всех прилегающих водотоках в центральной части города.

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга провели подготовку водных путей города к празднику выпускников "Алые паруса", сообщает пресс-служба организации.

Был выполнен комплекс работ в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста, а также во всех прилегающих водотоках в центральной части города.

Реки и каналы в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах были очищены от плавающих загрязнений. Помимо этого, работники скосили водную растительность в Неве с помощью специализированных лодок-косилок и катеров для сбора водорослей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург приехали на "Алые паруса" гости из 38 регионов.

Фото: Telegram / ПриродоВеды