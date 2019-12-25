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Лодки-косилки очистили водные магистрали Петербурга перед "Алыми парусами"
Сегодня, 14:43
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Лодки-косилки очистили водные магистрали Петербурга перед "Алыми парусами"

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Был выполнен комплекс работ в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста, а также во всех прилегающих водотоках в центральной части города.

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга провели подготовку водных путей города к празднику выпускников "Алые паруса", сообщает пресс-служба организации.

Был выполнен комплекс работ в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста, а также во всех прилегающих водотоках в центральной части города.

Реки и каналы в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах были очищены от плавающих загрязнений. Помимо этого, работники скосили водную растительность в Неве с помощью специализированных лодок-косилок и катеров для сбора водорослей.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербург приехали на "Алые паруса" гости из 38 регионов.

Фото: Telegram / ПриродоВеды

Теги: алые паруса, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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