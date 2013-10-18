В Петербург приехали на "Алые паруса" гости из 38 регионов

Насладиться шоу можно будет в онлайн-формате, его покажут в прямой трансляции.

Сегодня, 28 июня, петербургские выпускники отметят праздник "Алые паруса". На Дворцовой площади и набережных Северной столицы соберутся более 100 тыс. вчерашних школьников. На празднике будут гости из 38 регионов и 16 стран. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Вчера вечером, 27 июня, в городе состоялась репетиция праздника. Под разведёнными пролетами Дворцового и Троицкого мостов в акваторию Невы вышел бриг "Россия". Алые паруса корабля символизируют мечту и надежды юных ребят.

В этом году темой "Алых парусов" станет Год семьи. Насладиться шоу можно будет в онлайн-формате, его покажут в прямой трансляции. Петербург еще раз подчеркнет свой статус города-музея и молодежной столицы.

Ранее мы писали, что из-за "Алых парусов" для пешеходов перекроют набережные в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv