Из-за "Алых парусов" для пешеходов перекроют набережные в центре Петербурга

Ограничения действуют с 27 июня.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, в Петербурге перекроют для пешеходов центральные набережные. Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Это необходимо, чтобы праздник был безопасным, а также для организации монтажа оборудования. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Так, не получится пройти 27 июня по участку Дворцовой набережной от Биржевой площади до Троицкого моста, Биржевой площади.

Также для пешеходов 28 июня с 20:00 ограничат движение по Кронверкской и Университетской набережным, участку Арсенальной набережной. Ограничения коснутся с 22:00 Арсенальной набережной, Тучкова моста, набережной Макарова.

Кроме того, 28 июня с 12:00 не получится прогуляться по Троицкому мосту, с 14:00 – по Дворцовой набережной, Биржевой площади и участку Троицкой площади, а с 16:00 – по участку Невского проспекта.

Ранее на Piter.TV: температурный рекорд прогнозируется в ночь "Алых парусов".

Фото: Piter.TV; пресс-служба Смольного