Температурный рекорд прогнозируется в ночь "Алых парусов"

Причиной такой высокой ночной температуры является сохранение теплой воздушной массы и приближение атмосферного фронта, который принесет облачность, но только после полудня 29 июня.

Красные паруса предвещают радость для людей и гостей Петербурга не только визуальным шоу, но и благоприятной погодой, утверждает старший синоптик города Александр Колесов.

Согласно его высказыванию, в ночь с 28 на 29 июня в городе ожидается "теплая ночь". Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Колесов подчеркнул, что самый высокий уровень ночной температуры в Санкт-Петербурге для 29 июня составляет лишь +20,7 градусов, и такой результат был зафиксирован лишь в 1989 году. В этом году рекорд может быть побит. Причиной такой высокой ночной температуры является сохранение теплой воздушной массы и приближение атмосферного фронта, который принесет облачность, но только после полудня 29 июня.

Днем 29 июня в Санкт-Петербурге ожидается до +30 градусов, а во второй половине дня в городе ожидаются дожди, иногда сильные ливни и грозы. После прохождения атмосферного фронта температура начнет падать.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары.

Фото: Piter.TV