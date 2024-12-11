Петербуржец заплатит 50 тысяч рублей за наезд на подростка на пешеходном переходе

Утром 18 сентября 2023 года на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Лабораторного проспекта водитель автомобиля Ford Maverick наехал на девушку-подростка, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В Петербурге пострадавшему подростку виновник ДТП выплатит 50 тысяч рублей компенсации. Об этом рассказали в прокуратуре Калининского района.

Утром 18 сентября 2023 года на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Лабораторного проспекта водитель автомобиля Ford Maverick наехал на девушку-подростка, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Левая нога ребенка серьезно пострадала от наезда колеса. Девочка находилась в больнице и нуждалась в длительном лечении. Ребенок не мог посещать школу и требовал особого ухода.

Прокурор Калининского района выступил в защиту 14-летней пострадавшей и направил исковое заявление в суд о взыскании с водителя компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены. В пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей.

Ранее в ДТП с грузовиками на терминале "Усть-Луга" погиб пешеход.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)