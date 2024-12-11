В ДТП с грузовиками на терминале "Усть-Луга" погиб пешеход

Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего инцидента.

Полиция начала расследование в связи с произошедшим смертельным ДТП на терминале "Усть-Луга".

Во вторник, 22 января в 12:20 в правоохранительные органы Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на территории терминала "Новотранс" 20-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем FAW, совершил наезд на 44-летнего мужчину, после чего столкнулся с другим грузовиком той же марки.

В результате пешеход погиб на месте аварии. Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что водитель сбил пешехода на 28 км трассы во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти