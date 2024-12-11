Водитель сбил пешехода на 28 км трассы во Всеволожском районе Ленобласти

Наезд оказался смертельным.

Правоохранителями проводится проверка по факту смертельного ДТП на 28 км автодороги "Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск". Инцидент имел место сегодня в районе 18:10, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения МВД.

Согласно данным полиции, 44-летний водитель "Тойоты" совершил наезд мужчину, который передвигался в попутном направлении по обочине проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. На вид ему было около 50-ти лет. Личность погибшего в данный момент устанавливается.

Ранее мы писали, что в Кронштадте водитель угрожал мужчине травматом из-за перепалки на дороге.

Фото: Piter.TV