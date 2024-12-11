В Кронштадте водитель угрожал мужчине травматом из-за перепалки на дороге

Оба были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Сегодня около 12 часов наряд росгвардейцев получил сообщение о том, что на перекрестке Кронштадтского шоссе и улице Литке в Кронштадте мужчина угрожал оппоненту травматическим оружием, – рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны Санкт-Петербурга.

В ходе расследования происшествия, сотрудники патруля выяснили, что конфликт между двумя мужчинами разгорелся из-за спор о приоритете при проезде через перекресток. Один из водителей ударил по внедорожнику оппонента, в ответ на что тот достал ствол.

Данные граждане были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены в полицию. Травматический пистолет, необходимые документы на который у 59-летнего автовладельца имелись, был изъят. Росгвардия Санкт-Петербурга

Как сообщают в Росгвардии, оба водителя ранее уже привлекались к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга