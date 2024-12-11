Полицейские установили владелицу табуна лошадей, пронесшихся по улицам Светлогорска

Ранее видеозапись распространилась по соцсетям.

Российские правоохранительные органы проверили информацию, которая была найдена во время мониторинга социальных сетей. Речь идет о записи, на которой неуправляемый табун лошадей скачет по улицам курортного города. Позже оперативникам удалось установить личность владелицы животных. Полицейские объяснили, что местная жительница сама узнала о том, что ее кони ночью пронеслись по городу, когда просмотрела мессенджеры. Женщина указала, что еще вечером кобылы и жеребцы находились привязанные на частной территории в поселке Сальское Зеленоградского района. Она предположила, что ночью кто-то мог отпустить парнокопытных на волю. Уже к утру животные самостоятельно вернулись домой.

По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Администрация Светлогорского городского округа