Материальный ущерб от действий мошенников превысил 30 млн рублей.

В Москве пресечена деятельность фиктивных фирм по оказанию косметологических и медицинских услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники создали организованную группу для хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных услуг в сфере косметологии и медицины. Клиентов привлекали путем рекламы в сети Интернет, а также звонками из кол-центров. После первого бесплатного сеанса граждан убеждали в необходимости заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг.

В действительности на пациентов оформлялись потребительские кредиты. Материальный ущерб превысил 30 млн рублей. Всего от действий злоумышленников пострадали более 40 человек. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали десятерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пресекли нелегальное производство сигарет.

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