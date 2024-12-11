В Москве пресечена деятельность фиктивных фирм по оказанию косметологических и медицинских услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, злоумышленники создали организованную группу для хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных услуг в сфере косметологии и медицины. Клиентов привлекали путем рекламы в сети Интернет, а также звонками из кол-центров. После первого бесплатного сеанса граждан убеждали в необходимости заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг.
В действительности на пациентов оформлялись потребительские кредиты. Материальный ущерб превысил 30 млн рублей. Всего от действий злоумышленников пострадали более 40 человек. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали десятерых подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пресекли нелегальное производство сигарет.
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