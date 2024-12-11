Полицейскими задержаны восемь участников организованной группы.

В Подмосковье пресекли нелегальное производство сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, цех по нелегальному производству сигарет находился на территории промзоны в Люберцах. Готовые к реализации партии товара хранили в складских помещениях в Балашихе. Полицейскими задержаны восемь участников организованной группы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с ущербом 20 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА