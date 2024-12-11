Злоумышленник с помощью поддельного паспорта запросил дубликат якобы утерянной сим-карты.

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с ущербом 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии следствия, житель Красноярского края получил от неизвестных сообщников поддельный паспорт со своей фотографией, но чужими персональными данными. Он обратился в офис оператора мобильной связи и запросил дубликат якобы утерянной сим-карты. С помощью мобильного приложения злоумышленник получил необходимые сведения о банковских счетах постороннего человека и снял с них 20 млн рублей

Отмечается, что похищенные деньги подозреваемый направил своим сообщникам, получив часть в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде ликвидировали подпольную типографию, в которой изготавливались поддельные документы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА