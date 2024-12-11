В Волгограде ликвидировали подпольную типографию, в которой изготавливались поддельные документы

Ирина Волк раскрыла подробности расследования.

На территории Волгограда двое местных жителей решили заработать на продаже поддельных документов. Однако российские правоохранительные органы по региону пресекли эту противоправную деятельность. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что нелегальная типография действовала на базе квартиры одного из фигурантов расследования в Краснооктябрьском районе административного центра. Согласно предварительным сведениям, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и прочее. Далее товар сбывался покупателям. Оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых.

В ходе обыска обнаружена и изъята компьютерная техника, смартфоны, печати различных организаций, медицинские книжки, бланки. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по статье 327 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа