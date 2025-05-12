Курорт, завод и парки: что изменилось в Сестрорецке за последние годы.

Сестрорецк отмечает 312-ю годовщину со дня основания. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии социальной инфраструктуры и благоустройстве общественных пространств в городе. История Сестрорецка неразрывно связана с оружейным заводом, основанным в 1714 году по указу Петра I. Сегодня здесь строятся школы, детские сады и работает новый корпус Городской больницы №40.

Особое внимание уделяется курортной и туристической сфере. В рамках реконструкции Сестрорецкого курорта планируется восстановить историческое здание Курзала, создав там культурное пространство с концертным залом на 500 мест. Курортный район также богат природными зонами — здесь расположены шесть заказников, что составляет треть всех городских заповедных территорий. В прошлом году этот список пополнил Тарховский заказник, сохраняющий уникальные ландшафты и биоразнообразие Финского залива.

Фото: пресс-служба Смольного