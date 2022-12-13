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В Петербурге кровли 150 домов оборудуют системой обогрева в 2023 году
Сегодня, 16:39
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В Петербурге кровли 150 домов оборудуют системой обогрева в 2023 году

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Внимание уделят детским садам и поликлиникам.

В Петербурге кровли домов борудуют системой обогрева. Работы завершат в этом году. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Внимание уделят детским садам и поликлиникам. Также специалисты будут учитывать форму ската крыши. Третий критерий — оживлённое пешеходное движение.

Добавим, что в городе на Неве оборудовали более 300 домов. Большинство из них находятся в центре Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге фестиваль "Радуга" может сменить название из-за закона об ЛГБТ.

Фото: Pxhere

Теги: греющий кабель для крыш, жкх, кровли, система обогрева
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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