В Петербурге кровли 150 домов оборудуют системой обогрева в 2023 году

Внимание уделят детским садам и поликлиникам.

В Петербурге кровли домов борудуют системой обогрева. Работы завершат в этом году. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Внимание уделят детским садам и поликлиникам. Также специалисты будут учитывать форму ската крыши. Третий критерий — оживлённое пешеходное движение.

Добавим, что в городе на Неве оборудовали более 300 домов. Большинство из них находятся в центре Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге фестиваль "Радуга" может сменить название из-за закона об ЛГБТ.

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