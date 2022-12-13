В Петербурге фестиваль "Радуга" может сменить название из-за закона об ЛГБТ

Руководитель учреждения заявила, что театр не хочет выглядеть как инструмент пропаганды ЛГБТ.

Театральный фестиваль "Радуга" может сменить название из-за закона об ЛГБТ. Окончательное решение пока не приняли. Об этом сообщила директор ТЮЗа им. А. А.Брянцева и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова, пишет "Коммерсант".

Руководитель учреждения заявила, что театр не хочет выглядеть как инструмент пропаганды ЛГБТ, поэтому команда рассматривает вопрос об измнении названия. Лаврецова отметила, что театр не хочет терять бренд.



Напомним, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Радуга является международным символом сообщества ЛГБТ, поэтому к этому изображению с осторожностью относятся некоторые учреждения.

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Фото: Pxhere