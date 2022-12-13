В парке Сосновка женщина избила незрячую, заявив, что "слепые должны сидеть дома"

На директора центра по подготовке собак-поводырей накинулась с кулаками мать маленькой девочки.

В Петербурге незрячая женщина стала жертвой неадекватной матери. Девушка с ребенком отлупила директора центра по подготовке собак-поводырей за то, что та случайно задела тактильной тростью дочь агрессивной гражданки. Об этом сообщили в tg-канале Mash на Мойке.

Инцидент произошел сегодня, 29 января, в парке Сосновка. Злоумышленница избила женщину телефоном по голове. Нервная мать заявила, что "слепые должны сидеть дома".

Ребенок очень сильно испугался. Девочка просила маму прекратить конфликт. Прохожие оттолкнули девушку и вызвали полицию.

Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv