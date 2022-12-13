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В Кировском районе поймали наркосбытчика
Сегодня, 14:18
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В Кировском районе поймали наркосбытчика

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В своей квартире на проспекте Стачек злоумышленник хранил более 500 граммов наркотиков.

В Кировском районе Петербурга в квартире мужчины полицейские нашли пакеты с кокаином. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В своей квартире на проспекте Стачек злоумышленник хранил более 500 граммов наркотиков. Владельца дома задержали. Его доставили в полицейский участок. 

Оперативники завели на подозреваемого уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас правоохранители разыскивают подельников нарушителя закона.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти курьер трижды вступал в половую связь с девочкой из интерната.

Фото: Piter.tv

Теги: наркосбытчик, пакеты с кокаином, полиция, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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