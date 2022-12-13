В Кировском районе поймали наркосбытчика

В своей квартире на проспекте Стачек злоумышленник хранил более 500 граммов наркотиков.

В Кировском районе Петербурга в квартире мужчины полицейские нашли пакеты с кокаином. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В своей квартире на проспекте Стачек злоумышленник хранил более 500 граммов наркотиков. Владельца дома задержали. Его доставили в полицейский участок.

Оперативники завели на подозреваемого уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас правоохранители разыскивают подельников нарушителя закона.

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Фото: Piter.tv