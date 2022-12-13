В Ленобласти курьер трижды вступал в половую связь с девочкой из интерната

Он был освобожден по УДО из колонии строго режима 30 декабря 2022 года.

В Ломоносовском районе Ленобласти курьер подозревается в неоднократных половых сношениях с 15-летней ученицей школы-интерната. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию с заявлением в отношении 34-летнего курьера обратился социальный педагог. Подозреваемый был задержан. По предварительной информации он, в период с 1 по 15 января три раза совершил половое сношение с несовершеннолетней. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).

Подозреваемый был неоднократно судим за кражу и наркотики. Он был освобожден по УДО из колонии строго режима 30 декабря 2022 года.

Ранее иностранец пытался совратить школьницу на Большевиков.

Фото: Piter.tv