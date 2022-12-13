Иностранец пытался совратить школьницу на Большевиков

Во вторник, 24 января, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что её 15-летняя дочь стала жертвой насильственных действий сексуального характера со стороны незнакомца. Мужчина приставал к подростку на проспекте Большевиков. Об этом стало известно Piter.TV.
Рост подозреваемого со слов заявителя – 170-180 см, одет в куртку с капюшоном и кепку. В тот же день прошло задержание по "горячим следам". Предполагаемым преступником оказался 42-летний гражданин Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженка сообщила об изнасиловании на чердаке её 14-летней дочери.
Фото: Piter.TV
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