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Иностранец пытался совратить школьницу на Большевиков
Сегодня, 10:41
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Иностранец пытался совратить школьницу на Большевиков

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Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 24 января, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что её 15-летняя дочь стала жертвой насильственных  действий сексуального характера со стороны незнакомца. Мужчина приставал к подростку на проспекте Большевиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Рост подозреваемого со слов заявителя – 170-180 см, одет в куртку с капюшоном и кепку. В тот же день прошло задержание по "горячим следам". Предполагаемым преступником оказался 42-летний гражданин Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка сообщила об изнасиловании на чердаке её 14-летней дочери.

Фото: Piter.TV

Теги: насильственные действия сексуального характера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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