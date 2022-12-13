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Петербурженка сообщила об изнасиловании на чердаке её 14-летней дочери
Сегодня, 8:37
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Петербурженка сообщила об изнасиловании на чердаке её 14-летней дочери

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Женщина утверждает, что преступление совершил несовершеннолетий знакомый девочки.

Вечером вторника, 24 января, в отделение полиции  поступило заявление от 55-летней женщины, которая сообщила, что в этот же день её 14-летняя дочь была изнасилована. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, примерно 17:00 её дочь поднялась с молодым человеком на чердак одного из домов по Сестрорецкой улице. Там подростки употребляли спиртные напитки, после чего девочка уснула, а несовершеннолетний изнасиловал её.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Кондратьевском проспекте в аварии пострадала 5-летняя девочка.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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