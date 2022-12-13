На Кондратьевском проспекте в аварии пострадала 5-летняя девочка

Дорогу не поделили машины Ford и BMW.

В Калининском районе маленькая девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В субботу днем, 21 января, на Кондратьевском проспекте столкнулись две машины. 66-летний водитель за рулем иномарки "Форд" при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем "БМВ". За рулем второй машины находилась 25-летняя девушка.

В результате случившегося пострадала 5-летняя пассажирка. Девочка попала в больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото: Piter.tv