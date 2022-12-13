На Славянской улице двое мужчин устроили стрельбу в парадной дома

В Невском районе в пятницу, 20 января, двое мужчин устроили стрельбу в парадной дома. Инцидент произошел на Славянской улице, 20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В результате случившегося пострадал 45-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
На место преступления прибыли оперативники. Они задержали двух подозреваемых. В полицейский участок доставили 35-летних безработных мужчин. У одного из них изъяли травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее на Piter.tv: в Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все