В Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца

Злоумышленника задержали на улице Прибрежная.

В Невском районе в субботу, 21 января, мужчина напал на петербуржца. Злоумышленник пырнул неприятеля ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Александровской Фермы около дома № 8 в 22:00. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Спустя полтора часа у дома № 11 по улице Прибрежная оперативники задержали 47-летнего мужчину. Его доставили в изолятор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv