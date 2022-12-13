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В Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца
Сегодня, 12:11
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В Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца

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Злоумышленника задержали на улице Прибрежная.

В Невском районе в субботу, 21 января, мужчина напал на петербуржца. Злоумышленник пырнул неприятеля ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел на проспекте Александровской Фермы около дома № 8 в 22:00. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Спустя полтора часа у дома № 11 по улице Прибрежная оперативники задержали  47-летнего мужчину. Его доставили в изолятор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Хошимина мужчина изнасиловал дочь друга.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение с ножом, покушение на убийство, полиция, проспект александровской фермы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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