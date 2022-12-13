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На Хошимина мужчина изнасиловал дочь друга
Сегодня, 11:30
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На Хошимина мужчина изнасиловал дочь друга

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства случившегося. 

В Калининском районе накануне ночью, 21 января, молодой мужчина вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Добавим, что школьница является дочерью приятеля подозреваемого. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Хошимина. Ребенка доставили в детскую больницу № 5  для медицинского освидетельствования.

Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас он находится в изоляторе. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.tv: на улице Генерала Кравченко педофил изнасиловал 14-летнюю девочку.

Фото:  Pexels 

Теги: изнасиловал ребенка, изнасилование, полиция, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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