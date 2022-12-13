На улице Генерала Кравченко педофил изнасиловал 14-летнюю девочку

Подросток является инвалидом детства.

В Красносельском районе Петербурга мужчина изнасиловал ученицу восьмого класса. Инцидент произошел на улице Генерала Кравченко.

По информации Piter.tv, извращенец, который представился Андреем, надругался над 14-летней петербурженкой. Мать девочки обратилась в полицию.

На парадной дома, где произошло преступление, установлена камера видеонаблюдения ТСЖ, направлен запрос на изъятие видеозаписи.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане.

Фото: Piter.tv