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На улице Генерала Кравченко педофил изнасиловал 14-летнюю девочку
Сегодня, 11:08
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На улице Генерала Кравченко педофил изнасиловал 14-летнюю девочку

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Подросток является инвалидом детства.

В Красносельском районе Петербурга мужчина изнасиловал ученицу восьмого класса. Инцидент произошел на улице Генерала Кравченко. 

По информации Piter.tv, извращенец, который представился Андреем, надругался над 14-летней петербурженкой. Мать девочки обратилась в полицию. 

На парадной дома, где произошло преступление, установлена камера видеонаблюдения ТСЖ, направлен запрос на изъятие видеозаписи.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, напал на ребенка, педофил, улица генерала кравченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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