В Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане

Странную находку обнаружила местная жительница в бане Всеволожского района на проспекте Некрасова.

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении человека в Ленобласти. В бане 21 января были найдены останки человека, они лежали в нескольких пакетах. Предполагаемый преступник спрятал кости под ковром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Странную находку обнаружила местная жительница в бане Всеволожского района на проспекте Некрасова. Она вызвала полицию.

Оперативники выяснили, что останки принадлежат мужчине. Личность убитого удалось установить. Тело принадлежало 38-летнему жителю Всеволожска.

Стражи порядка завели уголовное дело. Следователи вышли на след злоумышленника. Его задержали в Кальтино.

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Фото: Piter.tv