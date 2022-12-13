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В Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане
Сегодня, 10:56
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В Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане

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Странную находку обнаружила местная жительница в бане Всеволожского района на проспекте Некрасова.

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении человека в Ленобласти. В бане 21 января были найдены останки человека, они лежали в нескольких пакетах. Предполагаемый преступник спрятал кости под ковром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Странную находку обнаружила местная жительница в бане Всеволожского района на проспекте Некрасова. Она вызвала полицию. 

Оперативники выяснили, что останки принадлежат мужчине. Личность убитого удалось установить. Тело принадлежало 38-летнему жителю Всеволожска. 

Стражи порядка завели уголовное дело. Следователи вышли на след злоумышленника. Его задержали в Кальтино. 

Ранее на Piter.tv: в субботу лжеминер "атаковал" ТРЦ "Галерея".

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, ленобласть, останки в бане, проспект некрасова, следователи, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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